شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 6 دقائق - 1:35 مساءً, 23 يوليو 2020 م
المناطق - واس
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بدء صرف مستحقات الدفعة الثالثة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم من خلال منصة “محصولي” بموقع المؤسسة الالكتروني التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة واغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.
وبلغ اجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 30,711,068.60 ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد 122 مزارعا وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ 114,800,661.5 ريالا لعدد 481 مزارعاً بكمية 99,193 طنا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.
وبدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 / 8 / 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في عام 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياَ.
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