سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” يرتفع بنسبة 0.81 %

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:02 مساءً, 23 يوليو 2020 م المناطق - واس ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم ، 36 سنتًا ، وما نسبته 0.81 % ليصل إلى 44.64 دولاراً أمريكياً .

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ، بنسبة 0.66 % ليثبت عند 42.22 دولار .

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