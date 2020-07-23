شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الكندي يقر توسيع برنامج دعم الأجور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس العموم في كندا الثلاثاء على توسيع برنامج طارئ لدعم الأجور حتى تستفيد منه كل الشركات التي تعاني خسائر ناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
وقال وزير المالية بيل مورنو الأسبوع الماضي إن أوتاوا ستتخلى عن شرط ينص على أن الشركات تحتاج إلى أن تظهر هبوطاً بنسبة 30 في المئة في الإيرادات لكي تكون مؤهلة للاستفادة من البرنامج.
واشتكت بعض الشركات من أن قواعد التأهيل صارمة جداً وقد تمنعها من إعادة الفتح بشكل كامل خشية أن تخسر فرصة الحصول على الدعم. ويبدأ سريان التغييرات في يوليو/تموز ويستمر حتى 19 ديسمبر/كانون الأول. وقدمت كندا أكثر من 212 مليار دولار كندي (158 مليار دولار أمريكي) في مساعدات مباشرة مرتبطة بكوفيد-19 لأولئك الذين تضرروا بشكل مباشر من الجائحة ودعماً إجمالياً يبلغ حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي. (رويترز)
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