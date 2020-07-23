شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: 72 دولة تلقت الدعم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلن صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي وافق في 13 يوليو الجاري على زيادة مؤقتة في حدود السحب السنوي من موارد الصندوق في حساب الموارد العامة من 145 إلى 245% من الكوتا وفي صندوق خفض الفقر والنمو من 100 إلى 150% من الكوتا. ولفت الصندوق في بيان، أمس الأربعاء، إلى أن أزمة كوفيد-19 أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الدول التي تطلب المساعدة من الصندوق لمواجهة تداعيات الأزمة وما تبعها من تدابير لمنع تفشي الوباء. وقال الصندوق إن عدد الدول التي تلقت بالفعل الدعم المالي من الصندوق وصل إلى 72 دولة وذلك منذ بداية الأزمة وحتى يوم 13 يوليو 2020.
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