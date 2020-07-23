«الاتحاد للطيران» و«بوينج» تعززان شـراكتهما الاستراتيجية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّعت الاتحاد للطيران اتفاقيات مع شركة «بوينج للخدمات العالمية» (Boeing Global Services) لدعم صيانة أسطول طائراتها من طراز «بوينج 787».

وتعد هذه الاتفاقيات جزءاً من الشراكة الاستراتيجية الموقّعة بين «الاتحاد» و«بوينج» في نوفمبر 2019، وتعكس التزام الاتحاد المستمر بتحقيق التميز من حيث الموثوقية التشغيلية والصيانة والتجربة على متن الطائرة.

ويعتبر برنامج خدمات المكونات لأكثر من 300 جزء حيوي تشغيلي لأسطول الاتحاد للطيران 787، إلى جانب برنامج تبادل معدات الهبوط بما في ذلك تغطية الطائرات على الأرض، إضافة إلى مكونات هيكل الطائرة عالية القيمة ومنتجات رقمية لتحسين عمليات صيانة الطائرات لدى «الاتحاد للطيران».

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في «الاتحاد للطيران»، إن ضمان أعلى المعايير هو طريقة من الطرق الكثيرة التي نواصل بها وضع معايير التميز التشغيلي على مستوى العالم. من خلال الشراكة مع «بوينج» بصفتها الشركة المصنعة الأصلية لطائرات 787 التابعة للاتحاد للطيران، نضمن حصول الأسطول على أعلى مستويات دعم الصيانة لزيادة الموثوقية والكفاءة.