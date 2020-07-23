شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء بالأسواق.. الحديد بـ9100 جنيه والأسمنت بـ580 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار جميع المواد المستخدمة في البناء والتشييد تشهد استقرارا فى السوق المحلي في ظل انخفاض الطلب وزيادة المعروض.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الحديد اليوم الخميس 23-7-2020 سجلت9100 - 9500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وأن السعر للمستهلك عند 9400 - 9900 جنيه.

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وأضاف الزينى في تصريح خاص لليوم السابع أن أسعار الأسمنت سجلت بين 580 - 620 جنيها للطن تسليم المصنع، مشيرا الي أن سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن، وأن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين 60-100 جنيها.

والجدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عقدت اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة الدكتور وليد جمال الدين - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - حيث تم استعراض سبل تنمية وتطوير كافة الصناعات التابعة للقطاع، وإمكانيات زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع إلى مختلف الأسواق العالمية، والتحديات التى تواجه تطوير منتجات القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية .

وقالت الوزيرة إن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية حيث يسهم بنحو 25% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية وبقيمة 5 مليار دولار سنوياً إلى جانب تغطية غالبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات المستخدمة فى قطاع الإنشاءات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع للأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إستقرار منظومة الصناعة الوطنية والتغلب على كافة معوقات التصدير الحالية والمستقبلية وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصرى.