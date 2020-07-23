شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بـ21 جنيها من المزرعة و24 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 23-7-2020 استقرارا وفقا لما أكدته شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الدواجن تسجل اليوم 21 جنيها للكيلو من المزرعة، موضحا أن سعر المستهلك يتراوح بين 24-26 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

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وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الدواجن البلدى سجلت 28 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا يصل سعرها للمستهلك عند 35 جنيها للدجاجة وزن 1كجم صافي وسجلت كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر المستهلك بين 30-33 جنيها.

والجدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن مصر لديها مقومات عديدة تمكنها من تصدير الدواجن للدول المحيطة ومنها الخليج العربي وأفريقيا وبالأخص أن هذه الدول تعتمد على الاستيراد من البرازيل الأقل سعرا.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أهم ما يميز الدواجن البرازيلي هو عامل السعر ولكن يعيبه عدة نقاط أهمها عنصر الوقت، حيث أن بعد المسافة الذى يحتاج إلى 35 يوما لنقل الشحنة يسبب أزمة لبعض الدول ولكن نحن في مصر نتميز بأن عامل الوقت أقل بكثير من البرازيل، العامل الثانى والأهم وهو الجودة التى يتمتع بها الإنتاج المصرى، حيث إن الدواجن المصرية أكثر جودة بكثير من الإنتاج البرازيلى.