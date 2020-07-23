شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية منذ الصباح، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يستمر باكتساب العزم الإيجابي، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بثبات السعر فوق 0.7000، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.7200.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7080 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد