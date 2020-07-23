شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 45.00، بانتظار تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 46.35، وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بقية اليوم، بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 43.35 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد