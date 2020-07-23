شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية الآن ليبتعد عن دعم القناة الصاعدة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يستهدف اختبار مستوى 43.05 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 45.00، بينما يمثل الثبات فوق 41.10 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد