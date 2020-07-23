شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات إيجابية جديدة ويحاول تجاوز حاجز 23.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 24.00، بينما يمثل الثبات فوق 21.60 شرط مهم لاستمرار الموجة الصاعدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 23.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد