شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب اندفاعه الصاعد بشكل قوي ليتجاوز مستوى 1870.00 ويتجه نحو هدفنا المنتظر عند 1920.80، والذي يمثّل القمة التاريخية المسجّلة على الإطلاق حتى الآن، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى الأطول، بينما يمثل الثبات فوق 1845.00 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1845.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد