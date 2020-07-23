شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي جديد ليتداول عند حاجز 1.2700، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يعتمد على الثبات فوق 1.2630، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ باختراق 1.2777 لفتح الطريق أمام الاندفاع نحو 1.2930 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2650 والمقاومة 1.2830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد