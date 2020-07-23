شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية الآن في محاولة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار تخطي 1.1600 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1715 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 1.1560 كشرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1500 والمقاومة 1.1670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد