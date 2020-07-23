شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جرير: مبيعاتنا الأونلاين تتزايد بسبب كورونا.. وتوزيعاتنا أعلى من العام الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة شركة جرير محمد العقيل إن التباعد الاجتماعي في العمل، والتعلم عن بُعد الذي فرضته أزمة كورونا، دفع الطلب على أجهزة الحاسب الآلي بجانب الموبايل للارتفاع بنحو كبير، مشيرا إلى أن المستلزمات المكتبية تراجع الطلب عليها بجانب الكتب، وباستثناء ذلك، شهدت باقي الأقسام نموا جيدا.

وقال العقيل إن المبيعات عبر الإنترنت زادت بـ 6 مرات في الربع الثاني، متوقعا تباطؤها بالفترة المقبلة، ولكنها ستبقى أكبر بكثير مقارنة بمستويات العام الماضي، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن توزيعات الأرباح ستكون أعلى، وأن الشركة لديها سيولة جيدة.

وأغلقت شركة جرير أغلب محالها على مدار 22 يوما ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.

وذكر أن الشركة تسعى إلى زيادة عدد فروعها خلال العام الجاري، بما يصل إلى 5 فروع إضافية، كما ترى فرصا في زيادة حصتها السوقية بالرغم من وباء كورونا.

وكشفت البيانات المالية للشركة في وقت سابق، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 23.24% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، إنها حققت صافي أرباح بلغ 208.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 169.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 30 يونيو 2019.

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وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 227 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 190.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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