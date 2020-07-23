شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات تسعى للانتقال لسوق المال الأول بالكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى 4 شركات للانتقال لسوق المال الأول بالكويت خلال الفترة المقبلة منها شركتان مدرجتان في السوق الرئيسي، هما سهم البنك الأهلي المتحد الكويتي وشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات وذلك حال محافظتهما على معدلات التداول أو زيادتها.

وأما السهمين المرشحين الباقيين فسيكون إدراجهم إدراج مباشر في السوق الأول، وهما "شمال الزور" التي حصلت على موافقة "هيئة الأسواق" للإدراج خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى شركة "بورصة الكويت" التي تترقب موافقة الهيئة على إدراجها، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وتراجع عدد المرشحين للانتقال إلى السوق "الأول" من 13 شركة كانت أوضاعها وتعاملاتها وقيمتها السوقية ترشحها للتوافق مع الشروط المنظمة للانتقال، إلى شركتين هما "المتحد" و"ألافكو" وذلك بسبب تذبذب معدل التداول اليومي على الأسهم القيادية القابلة للانتقال إلى ذلك خلال الفترة الماضية.

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ومعلوم أن انتقال الشركات إلى السوق الأول، يتم بمجرد استيفائها متطلباته عند إجراء المراجعة السنوية، كما يجوز للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة به وعدم تأهلها للسوق الأول حتى في حال استيفائها متطلبات الإدراج فيه.

وتشمل الشروط والمعايير اللازمة للإدراج أو الانتقال إلى السوق الأول، أن تحقق الشركة معدلات تداول بـ90 ألف دينار يومياً بحد أدنى، إلا أن تلك المعدلات مرشحة للزيادة، وأما شرط القيمة السوقية الإجمالية للشركة يمثل أحد العوامل الأساسية التي تحفظ مكانها في السوق الأول من عدمه.

يذكر أن الخسائر التي مُنيت بها القيمة السوقية للعديد من شركات السوق الأول تراجعت منذ بداية "كورونا"، الأمر الذي قد يخل بمعيار القيمة السوقية الإجمالية للأسهم، بحيث فقدت مكونات السوق نحو 22.5 % من قيمتها السوقية منذ بداية العام، بخلاف المعدل اليومي للتداول الذي سجل تراجعاً لبعض الأسهم.