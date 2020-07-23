شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو قرب أعلى مستوى فى عامين وسط معنويات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى نحو عامين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، حيث لا تزال المعنويات القوية تسيطر على مستثمرين ، بعد الاتفاق المالي التاريخي فى أوروبا ، فى الوقت التي تتجاهل فيه سوق صرف العملات الأجنبية ، تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1598$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1569 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1564$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوي منذ أيلول/سبتمبر 2018 عند 1.1601$.

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يدعم استمرار مكاسب العملة الأوروبية الموحدة ، المعنويات القوية التي لا تزال تسيطر على معظم أسواق المال العالمية ، خاصة بعد الاتفاق المالي التاريخي فى أوروبا ،وإطلاق حزمة تحفيز مالي ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي من أزمة فيروس كورونا.

وافق زعماء أوروبا رسميا يوم الثلاثاء على إطلاق صندوق الإنعاش الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو لدعم الدول المتضررة من الجائحة الفيروسية ،و سوف تعكف المفوضية الأوروبية على جمع تلك السيولة من أسواق المال بالنيابة عن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ،وذلك فى تضامن مالي غير مسبوق فى نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي.

يترقب المستثمرين غدا الجمعة صدور بيانات أولية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال تموز/يوليو ،وسط توقعات بأن تظهر تلك البيانات المزيد من التعافي فى الأنشطة الصناعية والخدمية بعد نجاح أوروبا فى السيطرة على فيروس كورونا.

وتتجاهل سوق صرف العملات الأجنبية حتى الآن ، تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة عقب إبلاغ واشنطن بكين أن تغلق قنصليتها فى هيوستن وسط اتهامات بالتجسس ، فى أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين فى العالم.