شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لمؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسراً 4.46 نقطة ليصل إلى مستوى 7423.43 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.09% خاسراً 7.52 نقطة ليصل إلى مستوى 8254.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 78.6 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.33%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.21%، ثم قطاع تجزة الأغذية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 2.80%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.34%.

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وقفز 80 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 6.57%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 6.26%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 3.81%، فيما تراجع 90 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 3.60%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 2.59%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 2.24%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 74.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الخزف السعودي، عن زيادة حصتها في شركة الخزف للأنابيب (شركة تابعة) من خلال رسملة القروض المقدمة وسداد بعض الالتزامات المستحقة للشركة التابعة بمبلغ إجمالي 38.9 مليون ريال سعودي لتكون حصة شركة الخزف السعودي في الشركة التابعة 66.09%، وسوف ينعكس هذا الأثر على القوائم المالية الموحدة عند استكمال الإجراءات النظامية.