شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحاً 5.840 نقطة ليصل إلى مستوى 4867.51 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% رابحاً 12.730 نقطة ليصل إلى مستوى 5273.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسراً 9.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4067.83 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% خاسراً 17.590 نقطة ليصل إلى مستوى 4020.69 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 41.5 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار كويتي عبر 4085 صفقة، وهبطت 3 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.13%، 0.12%، على التوالي.

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وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.65%، يليه سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.59%، ثم سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 8.04%، فيما تصدر سهم شركة المصالح العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.63% ثم سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 9.62%، ثم سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 8.74%.

وفي سياق متصل قالت شركة الاتصالات الكويتية، إن مجلس الإدارة سوف ينعقد يوم الاثنين الموافق 27 يوليو، في تمام الساعة 12.45 ظهراً في مقر الشركة الرئيسي، حيث سيناقش المجلس ضمن بنود جدول أعماله مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، ومناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.