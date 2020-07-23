شكرا لقرائتكم خبر عن ناروبين: خفض سعر الغاز وتحديث خطوط الإنتاج يزيد تنافسية قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد العزيز أبو سليمان، عضو مجلس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك رؤية مستقبلية واضحة لشركة "ناروبين" بتطوير أداء الهياكل المالية والوظيفية والإنتاجية بها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة للشركة، وتجديد وتحديث خطوط الإنتاج لمواكبة التطور التكنولوجى الموجود فى الخارج، مثل خط انتاج "السيور الناقلة" لزيادة قدرة الشركة على المنافسة بالسوق المحلى والخارجى.

أضاف عبد العزيز أبوسليمان عضو مجلس إدارة الشركة، لـ"الخليج 365" أنه من ضمن رؤية إدارة الشركة أيضا أن هناك دراسة جدوى مُقدمة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لإنشاء خط إنتاج اللاتكس"جوانتى الطبى" وذلك من ضمن الخطة الاستثمارية للشركة ولتغطية احتياجات السوق المحلى من الجوانتى الطبى فى ظل جائحة فيروس الكورونا COVID 19 ، لافتا إلى أن هناك جهودا حثيثة لتحقيق المستهدف من ذلك فى العام المالى 2021/2020 لتعظيم إيرادات وأرباح الشركة.

وحول رؤيته لخفض تكاليف الإنتاج، أشار إلى أن من أهم تلك العناصر هو سعر الغاز الطبيعى، لافتا إلى أن رؤيته للسعر العادل للغاز هى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حيث إن متوسط السعر العالمى يتراوح من 2 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى حين تحصل عليه الشركات الحكومية بـ4.5 دولار، مما يمثل ذلك زيادة كبيرة فى تكاليف الإنتاج .

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وأكد أن النتيجة المباشرة لخفض سعر الغاز هو ارتفاع الإيرادات والأرباح بشكل كبير عقب تطبيق قرار خفض أسعار الغاز لشركات قطاع الأعمال العام، مما يزيد من زيادة فرص تنافسية منتجات الشركات محليا وعالميا.