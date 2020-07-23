شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.8% بمستهل وسط هبوط كافة القطاعات باستثناء الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.80% خاسراً 16.05 نقطة ليصل إلى مستوى 2048.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 52.9 مليون سهم محققة ما قيمته 73.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1229 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.06%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بنسبة 1.36%.

وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.96%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.83%، فيما تراجع 19 سهماً ، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.39%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.25%، فيما تصدر سهم شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.8 مليون ورقة بقيمة 28 مليون درهم، وتراجع بنسبة 1.51%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة عمان للتأمين، عن نتائج اجتماع الشركة خلال النصف الأول من عام 2020، وبلغت إجمالي أقساط التأمين 2.1 مليار درهم مقابل 2.04 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2019، وبلغ صافي الربح 110.2 مليون درهم مقابل 105.6 مليون درهم خلال فترة المقارنة، وبلغت ربحية السهم 0.23 درهم للسهم مقابل 0.22 درهم للسهم.

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وفي سياق آخر أعلنت شركة دار التكافل، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 27 يوليو، للنظر في الموافقة على استقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة بسبب تغيير ملكية أسهم الشركة، وإعادة النظر في جدول أعمال الجمعية العمومية المقترح عقدها بتاريخ 9 أغسطس المقبل، حسب ما ورد في نتائج اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2 يوليو، وتحديد موعد جديد للجمعية العمومية.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 27 يوليو، في تمام الساعة الثانية مساءً، عن طريق الوسائل الإلكترونية "عن بعد" لمناقشة المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.