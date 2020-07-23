شكرا لقرائتكم خبر عن 32.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة المصرية منذ بداية شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10459.92 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.81% ليغلق عند مستوى 1494.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.85% مغلقًا عند مستوى 2287.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.19% مغلقًا عند مستوى 12183.06 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 691.21 نقطة.

كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 1.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 576.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 298.2 مليار جنيه إلى 298 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 177.3 مليار جنيه إلى 179.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 475.5 مليار جنيه إلى 477.6 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%.

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وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.619 مليار ورقة منفذة على 139 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.468 مليار ورقة منفذة على 216 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، ليصل إجمالي قيمة التداول 32.5 مليار جنيه منذ بداية شهر يوليو.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 13 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 10.1 مليون ورقة منفذة على 825 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 79.11% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.89%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 627.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 48.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.7 مليار جنيه، بحجم تداول 621.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 69.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.7 مليار جنيه بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 117.9 ألف عملية.