شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بالمستهل بضغوط هبوط قطاعات العقارات والنقل والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسراً 14.46 نقطة ليصل إلى مستوى 9371.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 205.2 مليون سهم بقيمة 303.9 مليون ريال عبر تنفيذ 5068 صفقة، وتراجع 19 سهماً، وارتفع 21 سهماً.

واستقرت 4 أسهم، وهبطت 3 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.16%.

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وفى سياق متصل أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين، عن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين القطريين بتاريخ اليوم الأربعاء 27 يوليو، لذا سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد 26 يوليو.

وجاء ذلك بعدما أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 2020/06/30، حيث بلغ صافي الربح 38.84 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 84.40 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.03 ريال قطري في النصف الأول من العام 2020 مقابل العائد على السهم 0.07 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.