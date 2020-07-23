شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح إيجابية ليونيليفر ودايملر تدعم أسهم أوروبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس، إذ نحى المستثمرون جانبا تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين وركزوا على تحديثات لأرباح جاءت أفضل من التوقعات ليونيليفر ودايملر.
وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، فيما قاد قطاعا السلع الشخصية والمنزلية وصناعة السيارات المكاسب.
وقفز سهم يونيليفر 6.4 بالمئة إذ أعلنت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة عن انخفاض مبيعات الربع الثاني على نحو أقل بكثير مما كان يخشاه البعض بسبب أداء قوي في أمريكا الشمالية.
وارتفع سهم دايملر الألمانية 5.4 بالمئة بعد أن قالت إن من المتوقع أن ترتفع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب لقطاعها الأساسي لسيارات وشاحنات مرسيدس-بنز في 2020 مقارنة مع المستويات المسجلة في العام الماضي.
وقفز سهم بابليسيز جروب، ثالث أكبر شركة إعلانات على مستوى العالم، 14.8 بالمئة بعد أن تفوقت مبيعات الشركة الأساسية على توقعات السوق في الربع الثاني مع تراجع أقل حدة للنشاط مقارنة مع كان يخشاه معظم المحللين.
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