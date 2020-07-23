شكرا لقرائتكم خبر عن 74 مليون دولار تراجع بواردات مصر من الهواتف المحمولة في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تراجع الواردات المصرية من الهواتف المحمولة بشكل كبير وخاصة في شهر ابريل الماضي، حيث فقدت تلك الواردات نحو 47 مليون دولار من حجمها في شهر واحد.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الهواتف المحمولة بلغت نحو 88 مليون و231 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 135 مليون و233 ألف دولار في ابريل عام 2019، ليكمل هذا الرقم مؤشر التراجع الذي تحققه واردات الهواتف المحمولة منذ بداية العام وحتى ابريل الماضي.

Advertisements

وتعرضت واردات الهواتف المحمولة في مصر إلى تقلبات كبيرة منذ بداية العام، نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على ظهور فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، وخاصة في الصين التي تحتوى على أكبر مصنعي الهواتف المحمولة، وأدى الفيروس إلى توقف النشاط الصناعي إلى حد كبير، وبالتالي تراجع الإنتاج المتاح وانخفاض المعروض في الأسواق.

ويتزامن تراجع واردات الهواتف المحمولة مع تراجع إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة عموما في ابريل الماضي، حيث بلغت 345 مليون و566 ألف دولار، مقابل 470 مليون و193 ألف دولار في ابريل عام 2019، بتراجع بلغ نحو 124 مليون و627 ألف دولار.

وتراجعت الواردات المصرية لمجموعة من أهم السلع، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت الواردات المصرية من السلع الغذائية في مارس الماضي نحو مليار و62 مليون دولار، مقابل مليار و406 مليون دولار، في مارس عام 2019، بتراجع بلغ نحو 344 مليون دولار، كما سجلت الواردات المصرية من الأدوية 167.8 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 199.5 مليون دولار في مارس 2019، بتراجع بلغ نحو 31.7 مليون دولار.