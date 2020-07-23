شكرا لقرائتكم خبر عن العثيم القابضة تعين جي آي بي كابيتال مستشاراً في الطرح العام لوحدة إدارة المراكز التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت شركة العثيم للاستثمار القابضة التي تدير مراكز الترفيه والتسوق بالسعودية بتعيين جي آي بي كابيتال إل إل سي لتقديم المشورة في طرح حصة من أسهم شركتها التابعة المالكة للمراكز التجارية في سوق الأسهم السعودية "تداول" للاكتتاب العام.

وقيمة الطرح يمكن أن تترواح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، وأشارت مصادر إلى أن عملية الطرح قد تتم في النصف الأول من عام 2021، ولكن ذات المصادر أكدت أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الطرح، بحسب موقع قناة العربية.

ومن المتوقع أن يصل تقييم الشركة إلى ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار، وأن تتم عملية الطرح في النصف الأول من العام المقبل.

والعثيم القابضة هي شركة لها حصص في شركة مدرجة وهي شركة أسواق عبدالله العثيم المدرجة بسوق الأسهم السعودية حيث تبلغ حصتها نحو 766 مليون دولار ما يعادل نسبته 27.66% وهي بذلك تعتبر أكبر مساهم بالشركة المدرجة.