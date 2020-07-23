شكرا لقرائتكم خبر عن الجدعان: طروحات مرتقبة بسوق المال ونخطط لبيع أصول بالقطاع الصحي والتعليم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن وجود رغبة في طرح بضع شركات بسوق المال لكننا سنطرحها في 2020-2021.

وأشار الجدعان خلال قمة بلومبيرغ الافتراضية التي عقدت يوم الأربعاء، إلى أن المملكة ستنظر أيضا خلال الفترة المقبلة في خصخصة شركات رعاية صحية وقطاع التعليم، بحسب سي إن بي سي عربية.

وكانت شركة النهدي الطبية في السعودية، قد أكدت أنها تدرس فكرة الطرح العام الأولي وبدأت محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين.

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وأعلنت شركة الراسم المتحدة مؤخراً عن تعيينها شركة وساطة كابيتال مستشاراً مالياً لطرح وإدراج أسهمها في السوق الموازية – نمو.

وقامت أملاك العالمية بطرح 27.18 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، بما يمثل 30% من أسهم الشركة، وانتظار تحديد وقت الإدراج وبدء التداول.

وتعمل شركة بن داود القابضة حاليا على طرح 20% أسهمها في البورصة السعودية.

وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب قد قامت في العاشرمن فبراير 2020 بطرح 15% من أسهمها بنحو 700 مليون دولار.