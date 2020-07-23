شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي: تطبيق ضريبة الدخل موضوع لم يتم مناقشته والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفى مصدر مسؤول ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل.
ولفت إلى أن الموضوع لم يتم نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية، كما أكد المصدر أن هذا الموضوع ليس مطروحاً للنقاش أساساً، بحسب موقع قناة العربية.
وكان وزير المالية السعودي قال في تصريحات لقناة السي ان بي سي عربية في يوم الأربعاء إن تطبيق ضريبة الدخل سيتطلب الكثير من الوقت للإعداد، لافتاً إلى أنه لا توجد خطة وشيكة لتطبيقها لكنه لا يستبعد أي شيء.
وأعلن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف محمد بن عبدالله الجدعان منتصف مايو الماضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة العربية السعودية لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.
وتضمنت الإجراءات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية في حينها، إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو لعام 2020.
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