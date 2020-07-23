شكرا لقرائتكم خبر عن الواردات المصرية من الدول العربية تسجل 873 مليون دولار مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الواردات المصرية من الدول العربية في الفترة الأخيرة، حيث وصلت 873.9 مليون دولار مارس الماضي، مقابل مليار و212.5 مليون دولار في مارس 2019، بتراجع بلغ 338.9 مليون دولار.

ورصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من السعودية بلغت نحو 409.4 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 593.9 مليون دولار في مارس 2019، بتراجع بلغ 184.5 مليون دولار، يليها الواردات من الكويت وبلغت 135.8 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 185 مليون دولار مارس 2019، بتراجع بلغ 49.2 مليون دولار.

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وتضمنت القائمة أيضا كلا من دولة الإمارات وبلغت الواردات المصرية منها 127.1 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 169.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 42.4 مليون دولار، العراق وبلغت الواردات المصرية منها 119.9 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 64.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 55.2 مليون دولار، وأخيرا بلغت جملة الواردات من باقي الدول العربية 81.7 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 199.4 مليون دولار مارس 2019، بتراجع بلغ 117.7 مليون دولار.

وحققت الواردات المصرية من أهم السلع تراجعا ملحوظا، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت الواردات المصري من السلع الغذائية في مارس الماضي نحو مليار و62 مليون دولار، مقابل مليار و406 مليون دولار، في مارس عام 2019، بتراجع بلغ نحو 344 مليون دولار، كما سجلت الواردات المصرية من الأدوية 167.8 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 199.5 مليون دولار في مارس 2019، بتراجع بلغ نحو 31.7 مليون دولار.