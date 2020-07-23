شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الخامسة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.1582، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1570 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1585، بينما حقق الأدنى له عند 1.1564.

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هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 4.6 مقابل 9.6 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة ثقة المستهلكين والتي قد تعكس أيضا تقلص الانكماش إلى ما قيمته 12 مقابل 15 في حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من تموز/يوليو والتي قد تعكس استقراراً عند 1.3 مليون طلب دون تغير عن القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة التي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.1% مقابل 2.8% في أيار/مايو الماضي.