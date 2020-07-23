شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة يستعيد عافيته – تحليل – 23-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر القهوة بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية قوية لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد متجاوزا بذلك المقاومة المحورية المستقرة عند 105.80 ليؤكد بذلك استعادته للميل الصاعد من جديد.

نتوقع بتشكيل مستوى 105.80 لدعم قوي وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى 80, انجذاب السعر خلال الفترة القريبة نحو 109.70 ومن ثم ليحاول الوصول نحو مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمستقر عند 119.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 105.00 و 109.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد