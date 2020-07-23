شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بتحقيق الأهداف- تحليل - 23-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر الزوج سيطرة الميل الصاعد بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 123.75 لنلاحظ تسجيله للهدف الإضافي الأول المستقر عند 124.40. كذلك تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة وبتعرضه لضغوط إيجابية جديدة نتوقع استئناف الهجوم الصاعد ولننتظر وصوله قريبا نحو 125.20 ليواجه بذلك مقاومة القناة الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.75 و 125.20 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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