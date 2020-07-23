شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستجمع قواه-تحليل - 23-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتجميع العزم الإيجابي الإضافي والناتج عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء لنلاحظ اقترابه بذلك من الحاجز المستقر عند 136.65.
استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية يدعونا لانتظار تجاوزه للحاجز الحالي ليفتح ذلك الباب امامه لتسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية والتي قد تمتد نحو 137.50 و 138.80 بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.80 و 137.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يستجمع قواه-تحليل - 23-7-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.