شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستجمع قواه-تحليل - 23-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتجميع العزم الإيجابي الإضافي والناتج عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء لنلاحظ اقترابه بذلك من الحاجز المستقر عند 136.65.

استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية يدعونا لانتظار تجاوزه للحاجز الحالي ليفتح ذلك الباب امامه لتسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية والتي قد تمتد نحو 137.50 و 138.80 بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.80 و 137.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد