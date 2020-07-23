شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يسجل الهدف الأول– تحليل - 23-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر البلاتين يوم امس بشكل صاعد قوي لنلاحظ تسجيله للهدف الأول بوصوله نحو 932.50, يستمد السعر حاليا عزمه الإيجابي بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 بالإضافة لتشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي بارتكازه قرب 870.00.
مما سبق, سنستمر بترجيح المحاولات الصاعدة ولننتظر تسجيل السعر لأهداف إيجابية جديدة قد تمتد حاليا نحو 950.00 و 1030.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 950.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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