شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار تحقيق الاختراق– تحليل -23-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تذبذبه دون الحاجز المستقر عند 3.000 ليعيق ذلك الاندفاع الصاعد بشكل مؤقت وليجبره على تشكيل تذبذب جانبي باستقراره قرب 2.9000, الجدير بالذكر أن تمركز السعر ضمن المسار الصاعد والقائم على ثبات الدعم المحوري المتمركز عند 2.7800 يدعونا لانتظار تجميعه لعزم إيجابي جديد ليزيد من فرص تحقيق الاختراق والوصول نحو الأهداف الإضافية المستقرة عند 3.1200 و 3.3100 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8800 و 3.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد