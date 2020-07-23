شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بـ"القابضة": 11 شركة أدوية تحسنت مؤشراتها المالية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بالقابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، أن أزمة كورونا أثرت بشكل إيجابى على 11 شركة تصنيع وتجارة دواء عامة تابعة للقابضة، لافتة أن الأزمة حسنت من كافة المؤشرات المالية لكل الشركات بنسب تتراوح من 10 إلى 25% على مستوى الإيرادات والأرباح .

أضافت المصادر لـ" الخليج 365" أن شركات سيد والنيل والعربية وإسكندرية، تصدرت الشركات فى تحقيق نسب نمو نتيجة مضاعفة إنتاجها فى بعض الأدوية؛ لتوفيرها للمواطنين فى ظل جائحة كورونا، علاوة على تعديل وإضافة بعض خطوط الإنتاج، لتلبية احتياجات المواطنين من المطهرات والكحول والفيتامينات وغيرها من الأدوية .

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن تتحول كل شركات القابضة إلى الربحية بنهاية العام المالى 2019-2020،بعد أن كانت هناك عدد من الشركات الخاسرة خلال العام المالى 2018-2019 .

وفيما يتعلق بالبيات المالية للشركات بحسب أخر ميزانية معتمدة لها العام المالى 2018-2019 جاءت كالتالى: شركة سيد بلغت المبيعات 616.6 مليون جنيه مليون جنيه، وجملة المصروفات 142.9 مليون جنيه وربحت 15.1 مليون جنيه .

فيما حققت شركة النيل مبيعات بلغت 638.2 مليون جنيه،فيما بلغت المصروفات 126 مليون جنيه،وبلغت جملة الأرباح 6.7 مليون جنيه .

وحققت شركة ممفيس إيرادات بلغت، 366.8 مليون جنيه،وبلغت مصروفات الشركة نحو 22.3 مليون جنيه، فيما بلغت الخسائر 25.3 مليون جنيه .

كما بلغت مبيعات شركة القاهرة نحو 963 مليون جنيه، وبلغت مصروفاتها 129.5 مليون جنيه، وبلغت أرباح الشركة 85.1 مليون جنيه.

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وحققت الشركة العربية، إيرادات بلغت 436.3 مليون جنيه، فيما بلعت مصروفاتها نحو 85.5 مليون جنيه، وبلغت أرباح الشركة 43.1 مليون جنيه .

أما شركة إسكندرية للأدوية بلغت إيراداتها 829 مليون جنيه، وبلغت مصروفاتها نحو 87 مليون جنيه فيما ربحت الشركة 113 مليون جنيه .

وحققت شركة النصر للكيماويات ايرادات بلغت 466 مليون جنيه، وبلغت مصروفات الشركة نحو 75 مليون جنيه، وبلغت الخسائر نحو نحو 81 مليون جنيه.

وحققت شركة الجمهورية، إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه، وبلغت مصروفات الشركة 94.3 مليون جنيه، فيما بلغت أرباحها 153.6 مليون جنيه .

وبلغت ايرادات الشركة المصرية لتجارة الادوية نحو 8.8 مليار جنيه فيما بلغت المصروفات نحو 202 مليون جنيه، وبلغت ارباح الشركة 102.2 مليون جنيه.

وحققت شركة العبوات والمستلزمات الطبية، إيرادات بلغت 59.2 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات نحو 27.4 مليون جنيه، وبلغت خسائر الشركة نحو 34 مليون جنيه .

وحققت شركة مصر للمستحضرات، إيرادات بلغ 345.3 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات نحو 61.2 مليون جنيه، وبلغت الأرباح نحو 4.2 مليون جنيه.