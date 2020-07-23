شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب ساهمت فى ارتفاعات أسعار الذهب لمستويات قياسية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب على مدار الأسبوع الجارى، ارتفاعات كبيرة على المستوى العالمى، مما انعكس على الأسعار فى مصر، لتسجل مستويات تاريخية فى سوق الصاغة، وفيما يلى أبرز الأسباب التى أدت إلى ارتفاع سعر الذهب على المستوى العالمى والمحلى.

- انخفاض مؤشر نيكى بنسبة 0.40% بطوكيو.

- أسعار النفط تنخفض مع تنامى المخزونات الأمريكية.

- تراجع أسهم أوروبا عن أعلى مستوى فى 4 أشهر

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- استمرار المخاوف حيال عدم القدرة للسيطرة على فيروس كورونا

- اتجاه كبير لدى المستثمرين للتخلص من الدولار وشراء الملاذات الآمنة.

وقال ناجى فرج عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع غير طبيعى فى الذهب مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، نتيجة استمرار غموض المشهد حول الاقتصاد العالمى، بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الذهب ارتفع 1% خلال يوم واحد فقط إلى أعلى مستوى فى نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار

وعززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التى تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم بحسب وكالة رويترز.