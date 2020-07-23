شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً بشكل قوي يوم أمس بعد إعادة اختبار مستوى 0.9351، ليتحرك دون حاجز 0.9300 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 0.9230 ثم 0.9187.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.9351.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9230 والمقاومة 0.9350
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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