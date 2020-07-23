شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.7140، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من سلبيته ليقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 0.7200 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 0.7000 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7080 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد