شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الارتفاع – تحليل - 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للارتفاع بعد الاقتراب من دعم القناة الصاعدة يوم أمس، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستويات 45.00 ثم 46.35 كأهداف تالية.

يجب الانتباه إلى أن كسر 43.35 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد