شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 43.05 وتمتد إلى 45.00.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 41.10 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء تصحيح هابط على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد