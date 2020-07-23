شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستمر بتحقيق الأهداف الإيجابية – تحليل - 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الفضة للارتفاع بقوة وتجاوز هدفنا المنتظر عند 23.00، ليلامس 23.24 ويرتد هبوطاً من هناك، حيث يجري بعض التصحيح الهابط للموجة الصاعدة القوية الأخيرة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر 22.20 سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط والتوجه نحو 21.60 قبل العودة للارتفاع من جديد.

وبشكل عام، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والأهداف التالية تمتد إلى 24.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 21.60 سيسبب تحوّلاً في المسار اللحظي نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 23.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد