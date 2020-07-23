شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه مقاومة قوية – تحليل - 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية جديدة ويحاول تخطي مقاومة القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والتي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 1920.80.

لذلك، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتجاوز 1870.00 وكسر 1845.00 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 1824.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1845.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد