شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواصل الانخفاض – تحليل - 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مزيد من الميل الهابط ليتذبذب حول 1.3400، ويواجه ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط الذي يستهدف اختبار مستوى 1.3362 كمحطة تالية.

الثبات دون 1.3495 يمثل شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح، مع الانتباه إلى أن تجاوز المستوى المستهدف سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الأهداف السلبية التي تصل إلى 1.3270.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3330 والمقاومة 1.3495

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط