شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواصل الانخفاض – تحليل - 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مزيد من الميل الهابط ليتذبذب حول 1.3400، ويواجه ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط الذي يستهدف اختبار مستوى 1.3362 كمحطة تالية.
الثبات دون 1.3495 يمثل شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح، مع الانتباه إلى أن تجاوز المستوى المستهدف سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الأهداف السلبية التي تصل إلى 1.3270.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3330 والمقاومة 1.3495
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواصل الانخفاض – تحليل - 23-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.