شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الين للارتفاع والتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 106.44.
وبشكل عام، سيبقى السيناريو السلبي قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 107.68 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.40 والمقاومة 107.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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