شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستعيد عافيته – تحليل - 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل ملحوظ بعد الانخفاض الذي شهده يوم أمس، ليقترب من مستوى 1.2777 مجدداً، ليبقى التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب فعالاً، بانتظار اختراق المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.2930.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2630 سيضغط على السعر لاختبار مستويات دعم محورية تبدأ عند 1.2570 ثم 1.2515 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2650 والمقاومة 1.2830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد