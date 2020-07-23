شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مقاومة القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويواجه صعوبة في تخطيها، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي للمساهمة بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.1715 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل تقديم الدعم الإيجابي للسعر، لنستمر بترجيح السيناريو الإيجابي للفترة القادمة، مع التذكير بأن الفشل باختراق 1.1600 سيجبر السعر على تقديم تداولات سلبية مؤقتة وزيارة مستويات 1.1470 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1500 والمقاومة 1.1670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد