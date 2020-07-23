شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، يبنما ارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ويتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الخميس بسبب عطلة يوم البحرية في اليابان، ويأتي ذلك وسط قلق المستثمرين حيال التوترات بين واشنطون وبكين بعد أن طلبت الولايات المتحدة من قنصلية هيوستن الصينية الإغلاق سريعاً.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.00% ليخسر 46.93 نقطة ويصل إلى المستوى 4,667.52، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.11% ليخسر هو لأخر 37.03 نقطة ويصل إلى المستوى 3,296.13.

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وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.37% ليربح 92.44 نقطة ويصل إلى المستوى 25,150.38، بينم تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.04% ليخسر 23.21 نقطة ويصل إلى المستوى 2,205.45.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي انخفض بنسبة 0.10% ليخسر 11.63 نقطة ويصل إلى المستوى 11,711.34، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.05% ليخسر هو الأخر 2.76 نقطة ويصل إلى المستوى 6,072.30.