شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في خمسة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 18 من نيسان/أبريل 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 0.7136 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7140، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7133، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7152.

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هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساع التراجع إلى ما قيمته 15 مقابل 12 في الربع الأول الماضي، ويذكر أن محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أعرب الثلاثاء الماضي عن كون الدولار الاسترالي يسير على خطط الأسس الاقتصادية، موضحاً أنه لا حاجة لتدخل البنك المركزي الاسترالي في الأسواق لدفع الدولار الاسترالي للهبوط، ومضيفاً أنه يرغب في انخفاضه.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من تموز/يوليو والتي قد تعكس استقراراً عند 1.3 مليون طلب دون تغير عن القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 271 ألف طلب إلى 17,067 ألف طلب، وذلك قبل صدور قراءة المؤشرات القائدة التي قد توضح تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.8% في أيار/مايو الماضي.