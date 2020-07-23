شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. إزاى تعرف إنك عملت مشروع ناجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة نصائح للمقبلين على انشاء وتأسيس مشروع ومنها كيفية تقييم نجاح المشروع من خلال عدة طرق وهى .

1 – المراجعة المستمرة

حيث يجب على رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مراجعة طرق العمل في المشروع بشكل متواصل من خلال الفريق المتخصصفى عمليات المراجعة .





2 – الفحوصات الدورية

يتعين على القائمين على المشاريع اوز قادة فرق العمل او حتى مفتشي الجودة فحص الأعمال التي يؤديها فريق العمل داخل المشروع بشكل دورى للتأكد من تحقيق أهداف المشروع .





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3- تقييم الأحداث المهمة

بالتأكيد يحتوى أي مشروع سواء كان صغيرا أو متوسطا على عدة مراحل يعتمد عليها في البيئة التشغيلية فمع انتهاء كل مرحلة من المراحل لابد من عمل تقييم للتأكد من الاعمال المنجزة تمت وفق الجدول الدورى المنظم للعملية الإنتاجية داخل المشروع





جدير بالذكر أن الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن الهدف الرئيس من المشروع هو نشر فكر ريادة الأعمال، والعمل الحر بين الشباب، وأن تحقيق هذا الهدف يتم من خلال محاور تعليمية وعملية وتوعوية، من أجل تقديم المساعدة للشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة، وتحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع.

وأوضحت أن المشروع عقد اتفاقيات مع أعرق الجامعات المحلية والدولية لإتاحة فرص تدريبية وبرامج ماجيستر فى مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى التعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية والجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنظيم برامج ماجيستر لعدد من الشباب فى مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل عامين لتدشين حملة “ابدأ مستقبلك” لتوعية طلاب المدارس بفكر ريادة الأعمال بكل الإدارات التعليمية بمحافظات الجمهور.

وأكدت أن الاهتمام بالجانب التعليمى لدعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال ساهم في تدشين عدد من المشروعات المبتكرة، أدى إلى ظهور عدد من الابتكارات مثل تطبيق موبايل يمكَن من الكشف عن إصابات فيروس كورونا بشكل مطور، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تخدم توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاور الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.